Super Bowl, sapete quanto costa in media un biglietto? Evento di importanza mondiale

Tutto pronto per il Super Bowl che andrà in onda stanotte, ora italiana, per la finale del National Football League americano. Un evento sportivo estremamente sentito e seguitissimo negli Stati Uniti.

L’appuntamento per tutti gli appassionati italiani del Nfl è la prossima notte, quando si accenderanno i riflettori sulla sfida tra i Kansas City Chiefs e i San Francisco. L’Allegiant Stadium di Paradise è pronto ad accogliere 70mila spettatori, la capienza massima della struttura sportiva che si annuncia tutta esaurita. L’evento è atteso e l’attenzione è alta. Il giro d’affari intorno a questa manifestazione sportiva si annuncia intorno ai 17,3 miliardi di dollari.

Uno spettacolo fatto di sport, spot pubblicitari, musica e intrattenimento

Tanti i soldi che muove questa iniziativa, e non solo per lo sport, molto dipende, infatti, dal consumo alimentare. Uno show in piena regola che mette insieme il football spot pubblicitari, musica e intrattenimento, visto che sono previste esibizioni musicali tra un tempo e l’altro e anche la presentazione del nuovo album di R&B, attesissimo dal pubblico.

Quanto costa un biglietto per il Super Bowl

I guadagni per questa kermesse sono da capogiro se si considera che i tanti tifosi dovranno anche affrontare un viaggio, che per l’occasione è più costoso, così come il pernottamento in albergo e non di meno il prezzo del biglietto. E quest’ultimo non sembra sia economico. O meglio, esiste la tariffa meno costosa, ma si aggira sugli 8mila dollari, mentre i pezzi possono salire fino a 12mila dollari.

Ecco dove potete seguire la diretta della kermesse sportiva in onda in Italia dalle 00.30

È una degli spettacoli nel quale i soldi sembrano viaggiare a braccetto con lo sport, perché a fare capolino sul campo dell’Allegiant Stadium ci saranno anche alcuni dei giocatori più pagati del National Football League americano. Atteso, infatti, l’arrivo di Patrick Mahomes dei Kansas City che percepisce annualmente una somma che supera i 57 milioni di dollari. E non è l’unica star del footlball attesa. Sono diversi i giocatori previsti in quest’attesissimo appuntamento: Jawaan Taylor, e Joe Thuney sempre per i Kansas City; mentre per i San Francisco c’è fermento per la presenza di Trent Williams, Deebo Samuel e Arik Armestead. E allora per tutti i curiosi e gli appassionati in diretta su Dazn e in chiaro su Italia 1 il Super Bowl numero 58 ha inizio a partire da mezzanotte e trenta. (foto prese da wikipedia)