Supercoppa Italiana, stasera 12 gennaio 2022 Inter-Juventus: formazioni, pronostico, orario e dove vederla in tv

Il giorno tanto atteso, quello della partita di Supercoppa italiana tra Inter e Juventus, è arrivato. Questa sera, mercoledì 12 gennaio 2022, su Canale 5 scenderanno in campo i neroazzurri, che si scontreranno con i bianconeri in match imperdibile, quello che mette in palio il primo trofeo stagionale.

Supercoppa Italiana, Inter-Juventus: orario e dove vederla in tv

La partita, che si disputerà alle 21 in diretta dallo Stadio San Siro di Milano, si potrà seguire su Canale 5. Per il grande evento che vede schierati da un lato i neroazzurri, vincitori dello Scudetto, dall’altra i bianconeri, che nella scorsa stagione hanno alzato al cielo la Coppa Italia, Mediaset prevede uno studio con la conduzione di Monica Bertini. Tantissimi gli ospiti per seguire il match in diretta. Ma non solo. Per vivere al meglio il calcio d’inizio è prevista una ‘staffetta’ tra le reti principali: su Italia 1, al termine dell’incontro di Coppa Italia tra Atalanta e Venezia, ci sarà l’ampio prepartita, mentre su Canale 5 il post-partita con la premiazione, i commenti, le interviste e le moviole con Graziano Cesari

Inter-Juventus su Canale 5 12 gennaio 2022

La telecronaca della partita, in onda su Canale 5, è affidata a Massimo Callegari e Massimo Paganin. A completare la squadra Mediaset gli inviati Marco Barzaghi, Gianni Balzarini, Alessio Conti, Angiolo Radice e Daniele Miceli. Prepartita, partita e post-partita sono in live streaming anche su Mediaset Infinity e Sport Mediaset.it.

Formazioni Inter-Juventus: chi gioca stasera

Ecco, di seguito, le (possibili) formazioni di questa sera. L’Inter di Inzaghi potrebbe schierare un 3-5-2 e far scendere in campo: Handanovic, Skriniar, De Vrij, Bastoni, Dumfries, Brozovic, Barella, Calhanoglu, Perisic, Lautaro, Dzeko. La Juventus di Allegri, invece, potrebbe scendere in campo con un 4-4-2: Perin, De Sciglio, Rugani, Chiellini, Alex Sandro, Bernardeschi, McKennie, Locatelli, Rabiot, Kulusevski, Morata.