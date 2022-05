Tivoli, finalmente dopo 15 anni la squadra torna in serie D: ha vinto contro il Pomezia

Un’emozione più unica che rara per la squadra Tivoli 1919. Dopo quasi 15 anni di attesa, finalmente il risultato tanto sperato. I tifosi non potevano crederci, chi ci ha sperato di più, chi meno, tutti sono scesi in piazza per festeggiare la realizzazione del grande sogno. Tantissimi i cori, i complimento e un’accoglienza alla squadra senza precedenti.

Tivoli 1919 in serie D

La partita è iniziata alle ore 11:00 al Campo Ripoli. Una partita molto emozionante, in cui le due squadre hanno cercato di dare il massimo fin dall’inizio. Poi, quasi sul finale, la Tivoli è riuscita a raggiungere una vittoria cruciale per la testa del girone dei playoff di Eccellenza Lazio. Dopo quindici anni, eccola di nuovo in Serie D. Ora il Pomezia, ultimo nel minigirone, sarà costretto a giocare nei playoff nazionali per raggiungere lo stesso risultato.

Il goal di Del Duca

Il goal di Del Luca, messo a segno al 42′ del secondo tempo, è stato decisivo. Portata a casa la vittoria, per il gruppo del Patron Serafino Caucci è una soddisfazione che non ha precedenti. I tifosi hanno dimostrato tutto il loro calore in piazza Garibaldi alle 17 durante la sfilata delle maschere, che continuerà per tutto il mese di Maggio.