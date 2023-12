Totti sbaglia la data del derby da Fiorello: il Web non perdona

Totti prosegue la sua “collaborazione” con Rosario Fiorello. A Viva Raidue l’ex calciatore partecipa a una gag, ma sbaglia la data del Derby.

Totti e Fiorello, un sodalizio inaspettato. L’ex attaccante è stato abituato a fare coppia con tutti: da Vieri a Cassano, passando per Montella e Inzaghi. Nessuno avrebbe mai pensato di dover commentare la coppia inedita Francesco-Rosario. L’ex calciatore, ormai, si dedica al calcio prevalentemente come estimatore e talent scout.

Nel frattempo ha diversi affari: pubblicità e investimenti, ma anche tanto tempo a disposizione. In particolare la mattina presto. Allora ne approfitta per andare a trovare il suo amico Fiorello: a Viva Raidue, ormai, è una presenza fissa. Dopo essere stato ospite alla prima puntata, Totti continua a offrire la propria immagine per siparietti divertenti.

Totti, che gaffe da Fiorello

L’ultimo – sulle audioguide italiane – vede l’ex centravanti promuovere Pisa. “In omaggio la maglietta del “Vi ho purgato ancora”. Quella del Derby 2008 non so se me spiego”, conclude. I tifosi sono stupefatti: Totti che sbaglia la data di una stracittadina. Sarà stata l’emozione, oppure la foga del momento, ma sul Web è tutto un susseguirsi di indignazione.

Nessuno poteva immaginare una cosa del genere: Totti, romano e romanista fino al midollo, confondersi su una data così importante. La gente rimane di sasso e fa notare il lapsus. È pur vero che, a uno come lui, i romani perdonano tutto. Questo, però, è un periodo particolare: Totti è finito nell’occhio del ciclone anche per via del divorzio con Ilary Blasi.

La data del Derby diventa un caso

La separazione più difficile degli ultimi anni. L’immagine del Capitano per antonomasia è messa a dura prova, anche perché la reputazione di “ragazzo modello” – dopo i reiterati presunti tradimenti che l’ex moglie ha reso noti – sembra vacillare. L’ex calciatore non si espone sul tema, ma l’immagine di idolo generazionale è messa a repentaglio anche da questo – affatto trascurabile – dettaglio temporale.

Sbagliano anche i migliori, ma confondere la data del Derby (quello del “Vi ho purgato ancora” si è giocato nel 1999) a Roma è come commettere un’impudenza. Violare un comandamento non scritto, andare contro quelli che sono i valori di una parte di comunità. Totti, con un lapsus, ha messo in crisi le consapevolezze di molti.