Turchia-Italia, quando e dove vedere la partita in diretta tv e streaming martedì 29 marzo 2022: orario e formazioni

Dopo la delusione e l’ennesima sconfitta dell’Italia, che non è riuscita a battere la Macedonia e non ha ottenuto il pass per la qualificazione ai Mondiali, la nazionale di calcio deve ritornare in campo. E questa volta deve farlo contro la Turchia nella mini finale dei playoff, una partita che ha senso solo se legata ai punti del ranking Fifa. Il match si disputerà domani, martedì 29 marzo, e il fischio d’inizio è alle 20.45 a Konya, in Turchia.

A che ora e dove vedere Turchia-Italia in tv

Il match, che come anticipato è in programma domani alle 20.45, sarà possibile seguirlo in diretta televisiva su Rai 1 o in streaming, in forma gratuita, sul portale Rai Play. A dirigere la partita sarà Enea Jorgji, che sarà coadiuvato dagli assistenti Juxhin Xhaja e Ilir Tartaraj, mentre il quarto ufficiale è Dojando Myftari.

Le possibili formazioni

Ecco, di seguito, le possibili formazioni di Turchia-Italia:

Turchia (3-4-2-1): potrebbe far scendere in campo Cakir, Kabak, Demiral, Soyuncu, Celik, Kokcu, Calhanoglu, Kutlu, Under, Akturkoglu, Burak, Yilimaz.

Italia (4-3-3): potrebbe schierare Sirigu, De Sciglio, Bastoni, Chiellini, Biraghi, Cristante, Tonali, Pellegrini, Politano, Raspadori, Joao Pedro.