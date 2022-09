Cesena (Tr): Federica e Federico nella GG del 02.09.22

Serata dedicata ad una Giornata Gentlemen quella svoltasi il 2 settembre 2022 all’ippodromo Trotto di Cesena (Del Savio).

La programmazione contava 8 corse; il Centrale la numero 5 (dotazione di 8.250 €).

Federica Scuffia vince il Centrale

Ad aggiudicarsi la prova più ricca della serata è stata Federica Scuffia che, in sediolo a Velorama Gaps, si è affermata (in un percorso di testa) nell’ordine di una media – tempo al km (t/km) – di 1.15.4 sulla distanza di 2060 metri.

Federico Bongiovanni al top

Chi, certamente, può ritenersi soddisfatto è Federico Bongiovanni: ben 2 vittorie su tre uscite.

Momento super per Carlitos ZS

Applausi per il portacolori della Limitless Srls, un allievo di Afrim Shmidra, il quattro anni Carlitos ZS che, nelle mani di Matteo Zaccherini (nella seconda corsa) ha ripetuto il copione messo in scena in quel di Montecatini soltanto 24 ore prima (1 settembre 2022) del successo nella serata al Savio: vince.

Ph ✓ in foto Federica Scuffia: vincitrice del Centrale;

Ph ✓ fonte: Facebook.