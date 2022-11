Endurance, Arezzo 2022: Finali Mipaaf e kermesse Fei

La disciplina delle lunghe distanze a cavallo, l’Endurance equestre, nel weekend dal 18 al 20 novembre 2022, ha in agenda, in Italia, in quel di Arezzo, una kermesse di primissimo livello.

F.E.I. di 3*, 2* e 1*

Ben 88 binomi agli ordini degli Ufficiali di Gara nelle categorie internazionali (3* – 160 km; 2* – 120 km; 1* – 100 km).

Atto Finale del Circuito Mi.paaf 2022

Non soltanto soggetti di caratura europea e mondiale, anche Giovani Cavalli (facenti parte del Libro Genealogico del Cavallo Italiano presso il Ministro delle Politiche Agricole) si confronteranno con tenacia e voglia di vincere.

Sfiorata quota cento: 93 binomi iscritti.

I protagonisti, uno per uno

Accedendo al LINK, è possibile consultare i binomi iscritti suddivisi per categoria (Internazionale – FEI e Mipaaf – FISE).