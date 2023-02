Endurance, Italia 4ª ai Mondiali

Si sono svolti i Mondiali di Endurance Equestre 2022 : l’Italia è arrivata 4ª a squadre.

Negli Emirati Arabi Uniti la kermesse iridata 2022, il 25 febbraio 2023

Nel deserto – all’International Endurance Village Butheeb di Al Khatim (UAE) – la massima competizione per gli specialisti delle lunghe distanze a cavallo si è articolata su 160 km.

Il binomio Campione del Mondo Individuale

Ad aggiudicarsi la gara, dunque a laurearsi Campione del Mondo Senior, è stato un portacolori del Bahrain, lo Sceicco Nasser Bin Hamad Al Khalifa, in sella a Darco La Majorie.

La fatica assegnata è stata portata a termine in 7h. 36 Min. 39 Sec (media oraria di 21,023)

Il Team Campione del Mondo

Anche nella Classifica a Squadre ha primeggiato il Bahrain.

Dei cinque binomi, in tre hanno ricevuto il disco verde della Commissione Veterinaria.

Con un complessivo di 25h. 27 Min. 25 Sec, la formazione del Bahrain non ha avuto rivali.

Italia, per un soffio fuori dal Medagliere

Degna di nota la prestazione dell’Italia.

Il Team Tricolore è giunto 4° con un tempo di percorrenza complessivo di 31h. 52 Min. 33 Sec.

Le Amazzoni italiane Camilla Coppini, Letizia Milani e Carolina Tavassoli Asli, rispettivamente 20ª, 21ª e 43ª nella Classifica Finale, hanno scritto una bellissima pagina di sport.

Una stretta di mano (e una pacca sulla spalla per la poca fortuna) a Costanza Laliscia e Daniele Massobrio che, purtroppo, non hanno avuto l‘ok della Commissione Veterinaria.

Il dettaglio delle prestazioni degli azzurri

Camilla Coppini, in sella a Ernest, è stata la migliore “dei nostri”: 20ª (alla media oraria di 15,931).

Immediatamente dopo, in 21ª posizione, un’altra amazzone italiana, Letizia Milana, che ha galoppato nel deserto in compagnia di FB Karonte.

A completare il terzetto dei classificati (per l’Italia), in 43ª posizione la grintosa Carolina Tavassoli Asli che, nell’importante competizione, ha avuto sotto la sella Carma du Barthas.

I Risultati dettagliati (individuali e delle rappresentative nazionali)

Per approfondire, CLICCA QUI