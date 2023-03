Galoppo, 💯 vittorie per Danila Cherio

Un mercoledì che rimarrà nei ricordi lieti di Danila Cherio, il 15 marzo 2023: l’amazzone (Gentlemen), tra le più brillanti del Galoppo italiano, ha raggiunto quota 100 vittorie!

Il successo numero 100

In sella a Skatingonice, nel Convegno di Varese ✓ Galoppo del 15 marzo 2023, Danila Cherio è andata a segno: ha vinto la 1ª Corsa in programma (Handicap ad Invito per G.R. ed AMAZZONI; Distanza di 1.500 Metri; Pista “Piana”; Peso: 74 kg) per l’allenamento di Eugenio Goldin (il marito).

A Varese (anche) la 1ª Vittoria in carriera per Danila Cherio

Un rapporto speciale quello tra Danila Cherio e la pista di Varese ✓ Galoppo: la 1ª vittoria e la numero 100, infatti, sono state siglate nello stesso ippodromo!

La Cherio ricorda, a proposito della 1ª vittoria: «E’ arrivata il 13 febbraio 1993 a bordo di Pavese, cavallo appena acquistato, a Grosseto, con mio marito.

Il giorno seguente ho replicai in quel di Treviso (Partenza veniva data con la bandiera); nelle mani avevo le redini di Damas (cavallo di proprietà di Mario Beccaris)».

Impegno e passione le “colonne portanti” di Danila Cherio

Tra non molto, il prossimo 5 aprile, la talentuosa Danila Cherio raggiungerà un traguardo di vita non secondario.

Primavere che, lungo il cammino dei cammini, hanno regalato alla signoria Cherio soddisfazioni e gioie anche oltre le piste; che, con orgoglio, ricorda (anzitutto la nascita della figlia).

Eugenio Goldin, marito nella vita e compagno nel lavoro

È interessante – per ampiezza tematica e contestuale di queste righe – articolare su Eugenio Goldin che, affermato allenatore di cavalli da Galoppo, di Danila Cherio è il marito.

Eugenio Goldin e Danila Cherio da applausi

Eugenio e Danila rappresentano una colletion d‘eccellenza nell’Italia che galoppa.

A loro, professionisti che godono della stima e della considerazione di centinaia e centinaia di persone che animano il Galoppo Tricolore, il giornalista in firma formula sinceri complimenti.