Galoppo, 96° Derby Sardo il 17.09.2022

In mondo del Galoppo in Sardegna vive giorni intensi ed importanti, di attesa: il 17 settembre 2022 all’ippodromo di Chilivani si correrà il 96° Derby Sardo, riservato a cavalli maschi interi e femmine di anglo – arabo a “Fondo Arabo” (non meno del 50% di sangue arabo) nati in Italia nel 2019.

I cavalli partenti

1. Danubio Blu

2. Demian de Bonorva

3. Diamante Sauro

4. Diana de Bonorva

5. Diglielo Tu

6. Dira

7. Dollaro D‘Oro

8. Donna Rosa

9. Dorinda

10. Due di Cuori

11. Pandora da Clodia

Specifiche tecniche del 96° Derby Sardo di Galoppo

Condizionata per fantini e allievi fantini;

Dotazione economica di €. 17.600,00;

Peso di 58 kg;

Distanza di 2.400 Metri (Pista GRANDE e PIANA).

La Coppa challenger triennale (offerta dagli Eredi Cav. Matteo Mannu) da assegnare definitivamente alla scuderia che la vincerà per tre volte (anche non consecutive).

Il Convegno nel dettaglio

Cliccando sul LINK è consultabile la programmazione dell’intera Giornata di Corse nell’ippodromo isolano.

Le emozioni del Derby Sardo del 2021

VIDEO della 95esima edizione della storica corsa sarda.