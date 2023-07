Galoppo, addio a Visir de Nulvi

Nella notte tra sabato 1 e domenica 2 luglio 2023, all’età di 29 anni (molto anziano), è deceduto il famoso stallone purosangue arabo Visir de Nulvi.

Chi era Visir de Nulvi?

Uno stallone purosangue arabo dal mantello sauro, nato in Sardegna il 25 febbraio 1994 presso l’allevamento di Giorgio Buscarinu.

Fu un buon cavallo da corsa (Galoppo) e un eccellente riproduttore di cavalli sportivi che, per qualità, si distinguono, tutt’oggi, nelle corse in piano (Galoppo) e in Endurance.

La genealogia di Visir de Nulvi

Era un figlio del leggendario razzatore Rubis de Carrere e della fattrice Zulema.

Per approfondire, CLICCA QUI.

Il meglio del P.S.A. da Galoppo e da Endurance

Visir de Nulvi era fratello pieno di due purosangue arabi che, nella storia del Galoppo in Italia, hanno scritto pagine memorabili, ovvero: Zefiro de Nulvi e Fata de Nulvi.

Dallo stesso incrocio (Rubis de Carrere x Zulema) è nata (anche) la qualitativa Elettra de Nulvi.

Il primo, nato l’anno successivo di Visir, nel 1995, è stato un vincitore classico fuori dai confini nazionali: Zefiro de Nulvi ha primeggiato in corse al Galoppo (Gruppo 1) negli ippodromi francesi e nei Paesi Arabi.

La seconda, nata nel 2001, è da considerarsi la migliore femmina purosangue araba – degli ultimi 20 anni – nel Galoppo: in pista vinse molte corse per un portafoglio di oltre 70 Mila €uro.

A loro volta, tanto Fata de Nulvi che Elettra de Nulvi, vantano una produzione di tutto rispetto.

Visir de Nulvi, un qualitativo cavallo da corsa

Visir de Nulvi venne sellato per le corse al Galoppo 17 volte che, di seguito, riportiamo: 6 furono le vittorie, 8 le apparizioni nelle quali andò alla cassa piazzandosi.

Visir de Nulvi, padre di ottimi soggetti da Galoppo e da Endurance

Nutrita la produzione di Visir de Nulvi: verrà ricordato come un ottimo razzatore.

Tra i suoi figli, il giornalista in firma ricorda: Giano RP, Niger El Aj e Talik Kerrihe.