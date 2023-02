Galoppo, i Gran Premi in Italia nel 2023

È tempo di Calendario di Gran Premi per il mondo dell’Ippica al Galoppo, in Italia: nella giornata di giovedì 23 febbraio 2023 è stata diramata una prima bozza delle Classiche (che danno lustro ed importanza) nell’Italia che galoppa (come si dice in ambiente ippico).

“Natale di Roma” e “Circo Massimo” i primi appuntamenti

Ad inaugurare le grandi corse al Galoppo nel 2023, in Italia è l’ippodromo di Roma: il 19 Marzo 2023 sono in agenda il “ Natale di Roma“ e il “Circo Massimo“.

1° maggio da non perdere nella Capitale

Data da sottolineare con il pennarello rosso è quella del prossimo 1 maggio: a Roma, in quel di “Capannelle” sono di prima luce il “Parioli“, il “Regina Elena” e il “Botticelli“, tre corse – Gruppo 3 le prime due dispute e Listed l’ultima (per elencazione, non certo per fascino ed adrenalina).

Milano e Roma, weekend da applausi il 20 e 21 maggio 2023

La listed “Mario Incisa” e il Derby Italiano del Galoppo 2023, a Milano e a Roma, nei giorni del 20 e 21 maggio 2023, colorano di vivacità il Galoppo Tricolore.

Il Gran Premio “Primi Passi” a Milano

Occhi ben aperti per il Gran Premio riservato ai puledri di 2 anni, il “Primi Passi“: a Milano il 4 luglio 2023.

Trattasi di una corsa sulla Distanza di 1.200 Metri avente una Dotazione Economica di 88 Mila €uro.

Pisa e Varese, piazze di sicuro interesse

Da non trascurare quanto previsto a Pisa e Varese che, nel mondo del Galoppo italiano, ippodromi di bella articolazione da nord a sul del Paese.

La stagione estiva di Merano

Leggendo la programmazione, curiosità e piacere per Merano: il 15 agosto 2023 e il 20 agosto 2023, in lente.

P.S.A. e A.A.

I Purosangue Arabi (PSA) e gli Anglo Arabi (AA) sono, da sempre, una minoranza numerica (non certo per qualità) nella galassia del Galoppo italiano.

Allevatori, proprietari, allenatori e fantini, per ciò che attiene ai cosiddetti arabini e i mezzosangue, in Italia sono da considerarsi eccellenze del settore di riferimento.