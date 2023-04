Galoppo, “Milano 2023”: si parte!

Un sabato importante il giorno 1 aprile 2023 per il mondo dell’Ippica italiana: all’ippodromo di Milano, infatti, prende il via la 136ª Stagione di Galoppo.

Festa e Corse nel primo giorno di aprile 2023 all’ippodromo di Milano

Limati i dettagli, la Stagione 2023 del Galoppo milanese è qui, pronta ad emozionare con un calendario interessante.

All’Ippodromo Snai San Siro di Milano, sabato 1 aprile 2023, i cancelli apriranno al pubblico gratuitamente – per una giornata che sarà di festa e di corse – a partire dalle ore 12; l’inizio delle Corse è fissato alle ore 14:35.

La Cultura sarà della partita

Nel plurale e ben articolato programma in agenda, a Milano ✓ Galoppo, sabato 1 aprile 2023, la Cultura avrà ampio spazio: è prevista l’inaugurazione dell’Archivio Storico ippodromi Snai.

La grande opera, per ora in formato digitale, di catalogazione e selezione di ben 500 materiali tra documenti, fotografie, disegni e immagini che raccontano l’Ippica milanese in oltre un secolo di storia.

Il progetto voluto da Snaitech, società proprietaria dell’impianto, è stato realizzato con il supporto del professore Stefano Della Torre del Politecnico di Milano.

I più piccoli si divertiranno tantissimo

Sono programmate delle attività di intrattenimento per le famiglie e, in particolare, per i bambini.

Dall’ormai consueto ‘Battesimo della sella’ sul pony del Cil (Centro ippico lombardo), in cui i bambini dai 3 ai 13 anni possono vivere l’ebbrezza della monta accompagnati da istruttori qualificati e in piena sicurezza; all’Area Kids dove, gli animatori della Fondazione Francesca Rava, intratterranno i piccoli ospiti con giochi di gruppo, laboratori creativi e spettacoli.

E gli adulti non si annoieranno

Per il pubblico saranno dislocate, nello spazio della Fontana, diverse postazioni di food-truck per trascorrere ore liete tra le 72 specie di arbusti e piante rigorosamente cartellinate del Parco Botanico dell’Ippodromo.

Ciò – a ben vedere – rappresenta il fiore all’occhiello del grande comprensorio ippico nonché polmone verde di Milano.

Il 2023 del Galoppo milanese

Ha agenda ben 50 riunioni di corse, a partire dal 1° aprile 2023 e terminare il 7 luglio 2023 (primavera-estate).

La sessione autunnale si articolerà, successivamente, e precisamente: dal 17 settembre 2023 al 25 novembre 2023.