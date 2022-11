Galoppo, niente corse a Napoli il 22.11.2022

Le avverse condizioni metereologiche di martedì 22 novembre 2022 hanno consigliato il rinvio della Giornata di Corse al Galoppo in programma a Napoli.

Il comunicato ufficiale

«La Ippodromi Partenopei, preso atto dell’avviso di allerta “arancione” diramato dalla Protezione Civile della Regione Campania per la giornata di martedì 22 novembre 2022 con previsione di precipitazioni diffuse anche a carattere di rovescio e temporale anche di forte intensità e venti tendenti a molto forti con raffiche da sud-sud-ovest; e dell’ordinanza emessa dal Comune di Napoli che prevede la chiusura di scuole, parchi e cimiteri cittadini; la raccomandazione alla cittadinanza di limitare gli spostamenti; valutate le condizioni di rischio per l’incolumità di uomini e cavalli, sentita la Direzione PQAIVII Mipaaf, i commissari Mipaaf e le categorie del galoppo COMUNICA che il convegno di Galoppo in programma ad Agnano martedì 22 novembre 2022 è rinviato a data da destinarsi».

Ulteriori specifiche e raccomandazioni di prudenza

«La Ippodromi Partenopei invita, inoltre, gli operatori ippici del Trotto e del Galoppo a limite la propria presenza all’interno dell’impianto per il tempo strettamente necessario al sostentamento dei cavalli».

Cosa proponeva il programma di “Napoli – Galoppo” del 22.11.2022

In agenda 5 corse (inizio alle ore 13:40 e fine alle ore 16:00).

La più “ricca” sarebbe stata la numero 3, dotazione economica di 11 Mila €, il premio “Red Rum“; Distanza: 1.500 Metri; in pista purosangue inglesi di 2 anni (Generazione: 2020); Debuttanti.