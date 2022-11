Governo Meloni, quale prospettive per l’Ippica?

La formazione del Governo di centrodestra a guida Giorgia Meloni è sostanzialmente completata: la nomina di viceministri e sottosegretari dà alla compagine di stanza a Palazzo Chigi una fisionomia completa.

Che futuro per l’Ippica italiana?

Tra i dossier complessi ma non notissimi alla pubblica opinione, anche quello riguardante il rilancio dell’Ippica: il sostentamento economico di migliaia di famiglie passa per Galoppo e Trotto (e il “mondo” di complemento delle corse di cavalli; sotto l’egida del Ministero delle Politiche Agricole e della Sovranità Alimentare (ex Mipaaf).

Il centrodestra in campo per l’Ippica da tempo

Anche nel precedente Esecutivo (Mario Daghi Premier e sostegno parlamentare di “Unità Nazionale”) ad occuparsi di Ippica è stato un esponente di centrodestra, il senatore Francesco Battistoni (Forza Italia): da sottosegretario del ministro Stefano Patuanelli (Movimento 5 Stelle) mai ha difettato di competenza e impegno.

Ministro: Francesco Lollobrigrida

Nel Governo Meloni I ricopre l’incarico di Ministero delle Politiche Agricole e della Sovranità Alimentare (ex Mipaaf) l’esponente di Fratelli d‘Italia l’on. Francesco Lollobrigida.

I sottosegretari

Due i sottosegretari al Ministero delle Politiche Agricole e della Sovranità Alimentare (ex Mipaaf) nel Governo Meloni I, nelle persone di: Patrizio Giacomo La Pietra e Luigi D‘Eramo.

L’impegno del sottosegretario La Pietra per l’Ippica italiana

Nella XVIII Legislatura, precisamente il 26 aprile 2021, l’attuale sottosegretario sen. Patrizio Giacomo La Pietra ha depositato (quale cofirmatario) un Disegno di Legge concernente l’Istituzione dell‘Agenzia autonoma per la programmazione, lo sviluppo e la tutela dell‘Ippica nazionale e disposizioni per la Riforma del Settore Ippico.

Il Disegno di Legge

Per approfondire, CLICCA QUI