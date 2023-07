L’ippodromo Snai San Siro di Milano su Rai Uno

L’ippodromo Snai San Siro di Milano sarà protagonista a Linea Verde Estate (notissimo programma di Rai Uno) nella trasmissione di domenica 9 luglio 2023 in onda alle ore 12:20.

L’Ippodromo milanese, un’eccellenza italiana

L’impianto liberty in terra lombarda sarà raccontato a 360 gradi da Linea Verde Estate (programma televisivo di Raiuno che, ogni estate, dà risalto a ciò che, a ben vedere, dona al Paese Italia un fascino unico, in Europa e altrove; dalla cultura, al buon cibo, dall’arte, ai paesaggi incantati).

Un approfondimento a tutto campo

Angela Rafanelli e Peppone Calabrese (conduttori di Linea Verde Estate), guidati da Fabio Schiavolin, Amministratore Delegato di Snaitech, e da Lorenzo Stoppini, Direttore dell’Ippodromo Snai San Siro, accompagneranno gli spettatori tra i viali della struttura sportivo, tra galoppo, trotto, attività equestri, ma anche nel ludico e nel ricreativo che, appositamente messo in funzione, dà soddisfazione agli adulti e rende gioiosi i più piccoli nei momenti di svago presso l’ippodromo Snai San Siro di Milano

Il Teatro del Cavallo

Inoltre, sarà possibile scoprire l’ambizioso progetto del Teatro del Cavallo, che si pone l’obiettivo di rendere l’ippodromo un impianto sportivo multidisciplinare.

Il calendario e i progetti (non soltanto del 2023) dell’ippodromo Snai San Siro di Milano

Il futuro sarà quindi protagonista della puntata di Linea Verde Estate, ma anche il glorioso passato (con la storia dell’Ippodromo e i momenti più emozionanti) ed il presente (che appare interessante) con le corse di altissimo livello in programma e, non ultimo, il grande appuntamento che bussa alle porte: il Campionato Europeo di Salto Ostacoli (in agenda dal 30 agosto prossimo al 3 settembre 2023).

Tradizione ippica e rinnovamento polivalente: un binomio vincente

L’ippodromo Snai San Siro di Milano

è diventato sede di iniziative culturali, mostre, concerti ed eventi per la cittadinanza: un luogo più dinamico ed apprezzato (anche dai non ippici) di ogni parte dello Stivale Tricolore, da Trieste a Siracusa.