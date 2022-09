Milano ✓ Galoppo: caduta nella 7@ Corsa del 07.09.22

Un mercoledì da dimenticare, il 7 settembre 2022, per il Galoppo italiano: nella 7@ Corsa (una TQQ) si è verificata una brutta caduta che ha coinvolto 4 binomi.

Le condizioni dei fantini

L’incidente ha interessato: Andrea Mezzatesta, Sara Del Fabbro, Stefano Raimondo Saiu ed Andrea Deias.

Trasportati in ospedale, per fortuna senza gravi conseguenze o dell’altro che motiverebbe pensieri cupi.

Notizie più negative sul fronte “Cavalli”

Quanto agli atleti con coda e criniera, purtroppo, Goccia Bianca è rimasta vittima di una frattura molto importante.

Sorte amica per gli altri, e cioè: Six Pennies, Gipsy Queen e Creek Island che, seppur non al top, sono in box.

Filmato della 7@ Corsa (TQQ) di Milano – Galoppo del 07.09.2022