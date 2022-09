Montegiorgio (Tr) 04.09.22: bellezza e solidarietà in pista

La prima domenica di settembre 2022, il giorno 4, all’ippodromo “San Paolo” di Montegiorgio in agenda una Giornata di Trotto caratterizzata dal mix tra sociale, cultura e sport: verrà consegnato il Trofeo “ Claai delle Stelle & delle Pari Opportunità“.

In Pista senza frusta

Sette corse, tutte senza frusta, due riservate ai professionisti, una ai gentlemen e le altre, avanti sul tracciato marchigiano, le guide amatoriali del Circuito ippico-benefico delle Stelle.​

La promozione del Ministero e lo scopo benefico

L’evento, promosso e autorizzato dal Mipaaf (con il senatore Francesco Battistoni, Sottosegretario all’Agricoltura con delega all’Ippica, a premiare il vincitore della finalissima) e organizzato da Claai (Federazione degli Artigiani) con l’ausilio di alcune aziende partner e sponsor.

I partecipanti si autotassano per diversi scopi benefici (per esempio nel caso delle Pari Opportunità è stato scelto il centro antiviolenza della cooperativa sociale On the Road) e di sensibilizzazione sociale.

La presenza di Erika Franceschini

A presentare la bellissima e talentuosa Erika Franceschini, artista poliedrica, attrice, cantante, ballerina e modella, tra l’altro quest’anno vincitrice del titolo di Miss Ippodromo.

Prestigio e livello di eccellenza

Importante la partecipazione delle Commissioni Pari Opportunità di Marche ed Abruzzo.

Una sfida in sulky (il sediolo anche Giampaolo Minnucci) tra 4 uomini e 4 donne.​