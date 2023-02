Roma (Tr) 11.02.23: Brooke US vince

Il binomio Giusy Savarese ✓ Brooke US, nel pomeriggio dell’11 febbraio 2023, in quel di Roma – Capannelle, nel convegno di Trotto in agenda, ha vinto la 4ª corsa in programma.

Progresso impegno dopo impegno

Tre quinti posti di fila, i risultati immediatamente precedenti alla vittoria in cronaca: è il breve riassunto di quanto già realizzato dal binomio protagonista nel premio “Sarago“.

Il nuovo record di Brooke US

Il portacolori di Giuseppe Ussia, un allievo di Karim Berri, ha trottato i 1.640 Metri assegnati in 1.12.6 (t/km).

Con la prestazione di cui sopra, l’erede di Nerina US migliora il ragguaglio cronometrico.

Chi è Brooke US?

La GENEALOGIA di Brooke US

Foto: Ippodromo Capannelle