Roma (Tr) 29.03.2023: vince Alessio Ferrara

Nel convegno di Corse al Trotto di mercoledì 29 marzo 2023 all’ippodromo della Capitale, la disputa con in pista i Gentlemen è stata vinta da Alessio Ferrara.

Il Premio “Stanley Dancer”

Reclamare ✓ 8.000 €uro; sulla distanza di 1.640 Metri.

In pista cavalli Trottatori indigeni di 5 anni ed oltre; in sulky i Gentlemen con meno di 40 vittorie in carriera.

Dotazione economica di 3.850,00 €uro.

I vincitori

Zucchero Jet, nelle mani di Alessio Ferrara, ha trottato i 1.640 Metri assegnati nell’ordine di un qualitativo 1.14.8 (t/km).

La triade che sorride

PROPRIETARIO di Zucchero Jet: Giuseppe Ussia

ALLENATORE di Zucchero Jet Jet: Karim Berri

DRIVER di Zucchero Jet: Alessio Ferrara

La soddisfazione del proprietario Giuseppe Ussia, dell’allenatore Karim Berri e del gentlemen Alessio Ferrara

Il giornalista in firma, ufficializzato l’ordine di arrivo del premio di cui in narrazione, ha avuto modo di colloquiare telefonicamente con il proprietario, l’allenatore e il Gentlemen che festeggiano quanto realizzato nella corsa al Trotto numero 8 svoltasi a Roma ✓ Capannelle mercoledì 29 marzo 2023.

Zucchero Jet, è un figlio di Pine Chip, di proprietà di Giuseppe Ussia, allenato da Karim Berri e che, nell’ultimo mercoledì di marzo 2023, ha avuto in sulky Alessio Ferrara.

I tre appassionati e professionisti del Trotto italiano, di stanza a Roma, ma protagonisti di bellissime pagine contemporanea di Ippica da nord a sud del Paese (come già avvenuto nel passato) si sono detti assai soddisfatti di quanto realizzato nell’ultima corsa in agenda all’ippodromo di Roma nella Giornata di mercoledì 29 marzo 2023.

E’ facile pensare che, il programma sportivo – agonistico futuro di Zucchero Jet, abbia obiettivi ben calibrati sulle potenzialità e le caratteristiche del talentuoso erede di Renga Jet.

Il podio del Premio “Stanley Dancer” (29 marzo 2023)

1° Zucchero Jet ✓Alessio Ferrara

2° Brexit Par ✓Antonio Mangione

3° Vulcano NP ✓Pasquale Valentino

La Genealogia di Zucchero Jet

La carriera agonistica di Zucchero Jet

Foto: Pagina Fb “Ippodromo Capannelle”