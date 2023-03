Taranto (Tr) 02.03.2023: Jole Iannaco vince

Nel Convegno di Trotto svoltosi il 2 marzo 2023 presso l’ippodromo di Taranto, il “Paolo VI“, la corsa numero 4 è stata vinta da Jole Iannaco in sediolo a Dania Leone SM.

Il Premio “Venere”

Condizionata sulla distanza di 1.600 Metri.

In pista cavalli Trottatori indigeni ed europei di 4 anni non vincitori di 6.000 €uro in carriera; in sulky i Gentlemen.

Dotazione economica di 4.180,00 €uro.

La performance delle vincitrici

Il binomio (tutto in rosa) ha liquidato i 1.600 Metri assegnati nell’ordine dell’1.16.9 (t/km).

Un successo costruito metro dopo metro

Al mezzo miglio iniziale Jole Iannaco e Dania Leone SM si trovavano in 5ª posizione; da lì è iniziata la risalita.

Puntuale lettura tattica della corsa da parte della gentlemen: ha saputo impegnare ottimamente l’atleta con coda e criniera; tanto che, in retta d’arrivo, Jole Iannaco e Dania Leone SM hanno prevalso.

Il video del Premio “Venere”

E’ disponibile il video della Corsa.

Le Prestazioni di Dania Leone SM

La Genealogia Dania Leone SM

Di seguito, è possibile consultare, in dettaglio, la Genealogia di Dania Leone SM.

La pista ha effetti benefici e, in essa, mai senza eleganza

Della gentlemen Jole Iannaco avevamo già scritto.

In quell’occasione non diffusamente approfondivamo sull’effetto benefico che, in termini emotivi, l’andare in pista (in corsa) ha; secondo l’idea espressa sul tema – a chi scrive queste righe – dalla talentuosa amazzone.

Il giornalista in firma, lungo un’interessante conversazione con Jole Iannaco, è rimasto positivamente interessato al concetto di benessere che, il vivere sportivo in suky, determina.

Di Jole Iannaco è facile apprezzare la bellezza e l’eleganza che, seppur tra i cavalli e la sabbia delle piste da Trotto, si palesano brillanti.