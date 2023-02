Trotto, Alessio Ferrara vince a Follonica il 03.02.23

Il 3 febbraio 2023 rimarrà nei lieti ricordi (per lunghissimo tempo) di Alessio Ferrara: il gentlemen romano, in quel di Follonica ✓ Trotto, ha guidato alla vittoria (la prima in carriera) uno dei suoi portacolori, il promettente Elon Mail.

Il binomio ha trionfato nella Corsa 5, sulla distanza di 1.600 Metri, in 1.15.1 (t/km).

La triade che sorride

PROPRIETARIO di Elon Mail: Alessio Ferrara

ALLENATORE di Elon Mail: Gabriele Quarneti

DRIVER di Elon Mail: Alessio Ferrara

Il Premio “Ide Ego” – Follonica ✓ Trotto – 03.02.2023

Condizionata sulla distanza dei 1.600 Metri.

In pista cavalli indigeni ed europei di 3 anni non vincitori di 3.000 €uro nella Carriera; in sulky i Gentlemen.

Dotazione economica di 6.160,00 €uro.

La Genealogia e le Prestazioni di Elon Mail

La GENEALOGIA di Elon Mail

Le PRESTAZIONI di Elon Mail