Trotto, Batterie Derby & Oaks 2022: come andranno?

Domenica importante per il Trotto italiano: il convegno di corse del 18 settembre 2022 all’ ippodromo di Roma, infatti, prevedono anche le Batterie di qualificazione al Derby e Oaks 2022.

Le batterie Derby

Tre (A;B;C) le Batterie del Derby Italiano del Trotto 2022; riservate a cavalli (maschi interi e femmine) Trottatori di 3 anni (nati in Italia nel 2019; generazione “D”).

Si correrà sulla distanza dei 2100 Metri.

Le batterie Oaks

Tre (A;B;C) le Batterie del Derby Italiano del Trotto 2022; riservate a cavalli (femmine) Trottatori di 3 anni (nati in Italia nel 2019; generazione “D”).

Si correrà sulla distanza dei 1640 Metri.

Le altre prove della Giornata

Nella programmazione, anche una corsa per cavalli di due anni (Dotazione: 11.000 €); una “Condizionata” – Nastri – per 4 anni (Dotazione: 12.100 €); una ” C ✓ B” per Gentlemen (Dotazione: 11.000 €).

Informazioni ulteriori

La 1@ Corsa è prevista alle ore 14:40.