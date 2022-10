Trotto, bis nel G.p. delle Nazioni 2022 per Vivid Wise As

Un pomeriggio di quelli belli, il 22 ottobre 2022, all’ippodromo Trotto di Milano, dove si è svolto il Gran Premio “Nazioni” – Memorial “E. Gubellini” che, per il secondo anno consecutivo, è stato vinto da Vivid Wise AS

Il Gran Premio delle Nazioni – Memorial “E. Gubellini”- Ed. 2022

Una prova di Gruppo 1 avente una dotazione economica di 220.000 €uro; distanza: 2.250 Metri.

Il “doppio” di Vivid Wise As

Come avvenuto nell’edizione 2021, a portare in bacheca il prestigioso Gran Premio nel 2022 è stato Vivid Wise As alle guide di Matthieu Abrivard per la proprietà della Scuderia Bivans Srl di Antonio Somma e l’allenamento del team Alessandro Gocciadoro.

Ragguaglio cronometrico del binomio vincitore: 1.12.3 (t/km).

Il podio del Gran Premio delle Nazioni – Memorial “E. Gubellini” Ed. 2022

Oro: Vivid Wise As – Matthieu Abrivard

Argento: Vernissage Grif – Alessandro Gocciadoro

Bronzo: Usain Toll – V.P. Dell’Annunziata

Genealogia e Prestazioni di Vivid Wise As

La GENEALOGIA di VIVID WISE AS

Le PRESTAZIONI di VIVID WISE AS