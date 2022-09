Trotto, Campionato delle Stelle 2022: da incorniciare

Attese rispettate per la Finalissima del Campionato delle Stelle 2022 di Trotto che, a Taranto, presso l’ippodromo Paolo VI, si è disputata nella Giornate di Corse di martedì 20 settembre 2022.

La vittoria è andata al cavallo Uffizi Cla nelle mani di Paolo Chiari (Distanza: 1600 Metri; Tempo al chilometro: 1.15.3).

Circuito delle Stelle: un mix tra beneficenza e sport

Ideatore della kermesse è il compositore, artista e giornalista Alberto Foa che, con professionalità e sempre alla ricerca dell’eccellenza, mai manca di essere attivo nella promozione e nella “buona comunicazione” a favore del Trotto che, grazie a detta programmazione, “apre i confini settoriali” al “mondo esterno” dando dell’Ippica un’idea plurale nella quale la solidarietà e il benessere dell’atleta cavallo sono gli assoluti protagonisti.

Cresce, sempre più, la presenza femminile che dona bellezza e classe.

In pista senza frusta e devolvendo per un fine benefico

Tre, essenzialmente, i tratti caratterizzanti del Circuito delle Stelle:

– In pista dei non professionisti (amatori allo stato puro) che, per sport e beneficenza,“si danno all’Ippica”;

– Si gareggia senza frusta;

– Il Campionato delle Stelle è sotto l’egida del Mipaaf che, anno dopo anno, crede sempre più ad una progettualità capace di interesse un pubblico eterogeneo e dalla entità degna di nota (un modus modo nobile ed alto per ampliare il bacino d‘utenza).

Applausi alle sorelle Carelli e allo staff del Paolo VI di Taranto

Impeccabile l’organizzazione messa a punto dal Paolo VI di Taranto (delle sorelle Anita e Milva Carelli) che, ancora una volta, “lega” il nome della famiglia pugliese ad una bella pagina di Ippica.

Prossimo appuntamento di rilievo sulla pista tarantina è il Gran Premio “Città di Taranto” (in calendario il 26 dicembre 2022).

Il video della corsa

Per rivedere la Corsa, CLICCA QUI