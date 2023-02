Trotto, “Campionato delle Stelle” 2023

È iniziata a Villanova d‘Albenga, mercoledì 22 febbraio 2023, l’edizione contemporanea del “Campionato delle Stelle” al Trotto.

Di cosa si tratta

Iniziativa sportiva benefica che vede personaggi dello spettacolo, musica, cultura, sport e politica e le cosiddette persone comuni, accomunate con la passione del Trotto, cimentarsi in competizioni regolari e riconosciute dal Ministero di riferimento e dagli Enti di categoria, aventi anche fini benefici.

La storia (in breve) del “Campionato delle Stelle”

Fondato nel 1988 da Alberto Foà (che ne è ancora l’attivissimo coordinatore) e da Franco Ligas, il Circuito ippico-benefico delle Stelle è oggi una delle poche realtà del settore capace di oltrepassare il muro che separa le vicende del mondo delle corse, colpevole di un’autoreferenzialità imperdonabile, dalla gente e dalla società italiana.

La “ricetta” vincente

E’ quella di – nonostante dall’interno dell’ambiente ippico non siano mancate le “resistenze” – tenere insieme, in un mix azzeccato, sport, passione, divertimento e spettacolo, all’insegna di un sano dilettantismo (nell’amore e nel rispetto per i cavalli dove il loro benessere è la stella polare).

In pista con le sole mani

Le corse del “Campionato delle Stelle” al Trotto si svolgono senza frusta.

La Programmazione dell’anno in corso

Il 2023 si annuncia articolato, ampio e plurale: oltre alle sei prove (cinque tappe di qualificazione e la finalissima) sono in rampa di lancio delle attività che, a ben vedere, fanno solo che del bene al mondo dell’Ippica.

I risultati di Villanova d’Albenga

Nel Convegno di corse al Trotto svoltosi mercoledì 22 febbraio 2023, all’ippodromo di Villanova d’Albenga, la disputa conclusiva (la 7ª) è stata il Memorial “Lorenzo Banchelli” sulla distanza dei 1.600 Metri.

Ad aggiudicarsi la vittoria, alla media di 1.15.9 (t/km), è stato il tassista romano Stefano Marsili in sediolo a Tomorrow ZS.

Piazza d’onore per il carrozziere Massimiliano Bellé; a completare il podio ha pensato una donna (l’unica in gara), l’amazzone Alessandra Verga.

Quarto in ordine d’arrivo un appassionato di lungo corso, l’onorevole Cesare Ercole.