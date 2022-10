Trotto, Carisma di No e Micol: amiche vere

Nella programmazione delle Corse di Trotto del 20 ottobre 2022 anche il Convegno all’ippodromo di Bologna.

Nella 4^ in agenda, il premio “Lover Deal”, la qualitativa Carisma di No – nelle mani di Antonio Di Nardo – è giunta 2^ sulla distanza assegnata di 2060 Metri (partenza con Nastri); ragguaglio cronometrico finale è stato di 1.15.4 (t/km).

La più che distinta prestazione della figlia di Nesta Effe e Induvet ha reso felicissima la collega giornalista (proprietaria della talentuosa quattro anni) Micol Fezi che, dai social, si è espressa gioiosamente (nella serata odierna).

Più ti vivo e più sono stravolta dalla tua forza di volontà

«Corri solo con il tuo immenso cuore, sei l’essenza della poesia e dell’energi.

Ogni volta, ogni santissima volta che entri in pista, butti il cuore oltre l’ostacolo.

Sono così fiera di te, piccola Principessa come mai lo sono stata con altri cavalli. A volte ci sono quelle strane cose che accadono per caso e che ti cambiano la visione della vita, beh tu sei arrivata così all’improvviso e in un modo assurdo ma ero pronta a prenderti con me.

Si dice che il caso aiuti la donna fortunata io penso che il caso aiuti la donna preparata ed io ero pronta a tenerti con me, per sempre. ❤️

Grazie campionessa per tutte tutte tutte e ancora di tutte le emozioni che mi regali».

