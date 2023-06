Trotto, Elitloppet 2023: vince Hohneck

Domenica 28 maggio 2023 all’ippodromo di Sorvalla, in Svezia, si è disputata l’edizione contemporanea dell’ Elitloppet che, dopo uno svolgimento spettacolare (tanto nelle batterie, quanto nella finale), ha visto trionfare il cavallo Hohneck nelle mani del driver italiano (da anni in Francia) Gabriele Gelormini.

Finale: la prestazione vincente

Il binomio Gelormini ✓Hohneck nella Finale dell’Elitloppet 2023 ha trottato la fatica assegnata, 1.609 Metri, nell’ordine di uno stratosferico 1.08.9 (t/km).

Finale: il podio

1° Hohneck ✓ Gabriele Gelormini

2° San Moteur ✓ Bjorn Goop

3° Go On Boy ✓ Romain Derrieux

Batteria “A”

La prima batteria è stata vinta da Etonnant che ha rilegato alla piazza d’onore Go In Boy e al bronzo Onas Prince.

Batteria “B”

Affermazione, in bellissimo stile, di San Moteur che, come facesse un “trottone” di allenamento, nella seconda prova di qualifica alla finalissima ha evitato – in retta d’arrivo – che che Hohneck lo superasse.

Cenni storici sull’Elitloppet

È un Gran Premio – Gruppo 1 che, nel panorama del Trotto mondiale, è tra le corse più prestigiose in assoluto; si disputa in Svezia all’ippodromo di Sorvalla; la prima edizione risale al lontano 1952.

La distanza tradizionale è quella del miglio: 1.609 Metri.

Albo d’Oro (2000 – 2023)

2000: Vicyory Tilly

2001: Varenne

2002: Varenne

2003: From Above

2004: Gidde Palema

2005: Steinlager

2006: Conny Nobell

2007: L‘Amiral Mauzun

2008: Exploit Caf

2009: Torval Palema

2010: Iceland

2011: Brioni

2012: Commander Crowe

2013: Nahar

2014: Timoko

2015: Magic Tonight

2016: Nuncio

2017: Timoko

2018: Ringostarr Treb

2019: Dijon

2020: Cokstile

2021: Don Fanucci Zet

2022: Etonnant

2023: Hohneck