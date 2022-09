Trotto: G.G. a Taranto (06.09.22): Chi vince?

La programmazione del Trotto italiano per martedì 6 settembre 2022 ha in agenda, in quel di Taranto, all’ippodromo Paolo VI, una Giornata Gentlemen con ben 7 corse (inizio: 18,30; fine: 21,25).

La 4@ “Club Marche” la più ricca

Alle ore 20 è prevista la prova che, per dotazione, è la più interessante: 8.800,00 €.

Una Condizionata per Gentlemen Proprietari.

La 2@ delle 6 Giornate settembrine al Paolo VI

È la Giornata di Corse numero 2 quella del giorno 6, in quel di Taranto ✓ Trotto, nel mese di settembre 2022 (che nella struttura delle sorelle Carelli – Anita e Milva – ha visto svolgersi una Giornata di Corse il giorno 1 del mese corrente).

Altre 4 Giornate di Corse in Calendario:

8 settembre 2022

15 settembre 2022

20 settembre 2022

27 settembre 2022

I pronostici di Omar Tufano

Il collega giornalista Omar Tufano nel video di cui al link sottostante, analizza tecnicamente le prove della Giornata e dà (con un pizzico di leggerezza e simpatia che ben si accoglie) qualche idea di pronostico.

TARANTO ✓ TROTTO: PRONOSTICI – 06.09.2022 – DI OMAR TUFANO