Trotto, G.P. “Città di Torino 2023”: i verdetti

Il Gran Premio “Città di Torino” ha scritto una bellissima pagina di Ippica al Trotto, il 16 aprile 2023, che, nell’archivio di oggi (quello del passato, in futuro), ha già uno ”scaffale riservato”.

Due le corse del Gran Premio “Città di Torino“: quella avente protagonisti i Maschi e la disputa riservata alle Femmine.

In pista cavalli e cavalle di razza Trottatori della leva 2019 (4 anni).

Desiderio D’Esi trionfa tra i Maschi

La divisione riservata ai Maschi è stata vinta da un erede di Robert Bi, Desiderio D‘Esi.

Nelle mani di Santo Mollo, l’erede di Tessa D’Esi ha trottato i 2.060 Metri assegnati nell’ordine dell’1.11.9 (t/km).

Piazza d’onore per Danger Bi e terza moneta per Dylan Dog Font.

La Genealogia e le Prestazioni agonistiche di Desiderio D’Esi

E’ consultabile al link che segue la Scheda Genealogica di Desiderio D’Esi.

Per approfondire, CLICCA QUI .

Il qualitativo curriculum di Desiderio D’Esi racconta di un cavallo – atleta davvero molto interessante (anche in chiave futura.

Per approfondire, CLICCA QUI

Daughter AS brilla tra le Femmine

La ragione del palo d’arrivo ha premiato, nel Filly, una figlia di Father Patrick, Daughter As.

Agli ordini di Francesco Tufano, la discendente di Highland Image ha liquidato i 2.060 Metri della competizione nell’ordine dell’1.13.5 (t/km).

Pacca sul posteriore per Delicious Ga, così come ad Due Italia: rispettivamente, 2ª e 3ª.

La Genealogia e le Prestazioni agonistiche di Daughter As

Conoscere la linea genealogica di Daughter As è facilissimo: basta un click!

Per approfondire, ACCEDI QUI.

Una carriera agonista (quella di Daughter As) che, ad oggi, racconta di una vicenda ippica colorata e vincente.

Per approfondire, CLICCA QUI.

Le Istituzioni in prima fila

Entrambi i Gran Premi in narrazione (come tutte le corse di spessore presentati nel Calendario 2023 dell’ippodromo di Vinovo) hanno avuto patrocinio della Città Metropolitana di Torino che, il 16 aprile u.s., è stata rappresentata dall’assessore al Commercio di Torino, Paolo Chiavarino.