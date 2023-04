Trotto, G.P. “Costa Azzurra 2023”: spettacolo

Nel mese contemporaneo all’epoca nella quale il giornalista in firma scrive questo articolo, il Trotto italiano vive una programmazione classica (ovvero i Gran Premi) di assoluta importanza e di prestigio ippico.

Le righe che seguono sono dedicate al Gran Premio “Costa Azzurra“ – Edizione 2023 che, svoltosi il 10 aprile u.s. all’ippodromo di Torino, ha regalato emozioni vibranti.

Il Gran Premio ”Costa Azzurra” – Ed. 3023

Gruppo 1 sulla distanza di 1.600 Metri.

In pista cavalli Trottatori Indigeni di 5 anni ed oltre ed esteri di 4 anni ed oltre.

Dotazione economica di 154.000,00 €uro.

Il binomio che ha prevalso

Ad imporsi è stato Matthieu Abrivard in sulky al campionissimo Vivid Wise As.

La prestazione vincente

Il binomio che si è aggiudicato il Gran Premio “Costa Azzurra 2023” ha completo la fatica assegnata, 1.600 Metri, nell’ordine dell’1.11.1 (t/km).

La triade che sorride

PROPRIETARIO di Vivid Wise As: Scuderia Bivans Srl

ALLENATORE di Vivid Wise As: Gocciadoro Alessandro Srl Soc. All.to

DRIVER di Vivid Wise As: Matthieu Abrivard

Vivid Wise As e Capital Mail divisi da un niente

Tanto è stata avvincente la sfida sulla pista piemontese che Vivid Wise As e Capital Mail (secondo classificato) hanno registrato identico ragguaglio cronometrico.

Il podio del Gran Premio “Costa Azzurra 2023”

1° Vivid Wise As ✓ Matthieu Abrivard

2° Capital Mail ✓ Gabriele Gelormini

3° Zacon Gio ✓ Alessandro Gocciadoro

Brevi cenni argomentativi sul Gran Premio “Costa Azzurra”

Nel Calendario Agonistico dell’ippodromo di Vinovo (Torino ✓ Trotto) c’è una data che, in maniera ideale e figurata, segna l’inizio della stagione: il Gran Premio “Costa Azzurra”.

A ben vedere, la domenica del Gran Premio “Costa Azzurra” (la corsa più importante e attesa dell’anno sulla pista torinese) è tradizionalmente considerata il “taglio del nastro: l’apertura della stagione primaverile condita da iniziative collaterali e grande partecipazione di pubblico.

Ippici, appassionati e famiglie all’ippodromo

Nella politica di rilancio dell’Ippica – da Trieste a Siracusa – non è secondario far coabitare negli ippodromi (nessuna differenza tra Galoppo e Trotto) Famiglie, Appassionati ed Ippici (addetti ai lavori).