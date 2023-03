Trotto, G.P. “Encat” 2023: vince Agrado

Una domenica di quelle belle il 26 febbraio 2023 per gli appassionati di ippica in Italia: all’ippodromo di Milano si è svolto il Gran Premio di Trotto “ENCAT“.

La vittoria è andata ad Agrado nelle mani di Francesco Di Stefano.

Il Gran Premio “Encat” – Ed. 2023

Gruppo 3 sulla distanza di 2.250 Metri.

In pista cavalli Trottatori indigeni di 5 anni ed oltre.

Dotazione economica di 40.040,00 €uro.

La performance dei vincitori

Il binomio che ha avuto la ragione del palo d’arrivo, ha trottato i 2.250 Metri della competizione nell’ordine dell’1.11.9 (t/km).

La triplice felicità di Francesco Di Stefano

Tra le evidenze degne di nota per una completa e plurale narrazione di ciò che è stato il Gran Premio di Trotto in cronaca, in luce la triplice soddisfazione di Francesco Di Stefano.

Il professionista, infatti, di Agrado è: proprietario, allenatore e guidatore.

Il podio del Gran Premio “Encat” 2023” – Ed. 2023

1° Agrado ✓ Francesco Di Stefano

2° Ziguli dei Greppi ✓ Edoardo Loccisano

3° Chance Ek ✓Andrea Guzzinati

Nel 2022 come andò?

La scorsa edizione (2022) della classica milanese vide primeggiare Antonio Di Nardo alle redini lunghe di Atik DL.

In quell’occasione era in pista anche il binomio Agrado ✓ Francesco Di Stefano che, ad ordine d’arrivo ufficializzato, entrò nel medagliere: 2° classificato.

Le Prestazioni di Agrado

Per approfondire le Performance sportive di Agrado, clicca QUI.

La Genealogia di Agrado

Di seguito, è possibile consultare, in dettaglio, la Genealogia del vincitore del Gran Premio “Encat” – Ed. 2023, Agrado.

Per accedere, clicca QUI.

Brevi cenni genealogici di Agrado

E’ un figlio di Gamymede (nato nel 1994) che, in carriera agonistica, ebbe a prevalere nell’Oslo GP.

Molti suoi figli – in terra di Francia e non solo – hanno calcato le piste a livello classico con ottimi risultati.

La madre di Agrado è Diasia; messa in razza presto ha un’interessante produzione.

La prima figlia, ad esempio, è una sorella piena di Agrado, La Vida Loca.

Quest’ultima ha ben figurato in corsa (somme vinte che sfiorano i 280 Mila €uro).

A sua volta, La Vida Loca è una fattrice da tenere in considerazione.