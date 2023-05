Trotto, G.P. “Orlandi 2023” a Chance Ek

Un sabato di quelli belli il 20 maggio 2023 all’ippodromo di Modena ✓ Trotto dove si è svolta l’edizione contemporanea del gran premio “Renzo Orlandi“; vinto da Chance Ek nelle mani di Pietro Gubellini.

Il Gran Premio ”Renzo Orlandi” – Ed. 2023

Gruppo 3 sulla distanza di 1.600 Metri.

In pista cavalli Trottatori Indigeni di 5 anni ed oltre; esteri di 4 anni ed oltre.

Dotazione economica di 35.200,00 €uro.

La prestazione vincente

Il binomio che si è aggiudicato il Gran Premio “Renzo Orlandi 2023” ha completo la fatica assegnata, 1.600 Metri, nell’ordine dell’1.11.5 (t/km).

Il podio del Gran Premio “Renzo Orlandi” – Ed. 2023

1° Chance Ek ✓ Pietro Gubellini

2° Agrado ✓ Francesco Di Stefano

3° Akela Pal Ferm ✓ Antonio Di Nardo

La triade che sorride

PROPRIETARIO di Chance Ek: Edy Graziano Caprani

ALLENATORE di Chance Ek: Fausto Barelli

DRIVER di Chance Ek: Pietro Gubellini

Le Prestazioni in pista di Chance Ek

La Genealogia di Chance Ek

Cenni genealogici di Chance Ek

Il padre di Chance Ek è Nad al Sheba.

La carriera di Nad al Sheba, interrotta per un infortunio nel settembre 2010, si è sviluppata in dodici uscite, tutte nel 2010, nove delle quali coronate da successo.

Si sta rivelando un ottimo razzatore.

La madre di Chance Ek è Ukase Ek.

Ha prodotto nel 2019 Dana Ek che si sta mostrando un’interessante cavalla da corsa.

Il nonno materno di Chance Ek è Mago D‘Amore.

In pista qualitativo, nonostante l’infortunio che ne ha condizionato la carriera tanto da impedirne il meglio del meglio.

Il debutto nel novembre 2008, il giorno 18: Un vittoria in 1.15.4 sull’anello milanese che, in seguito, sarà anche il teatro delle sue successive uscite, quelle del 30 novembre, quando sarà terzo in 1.15.9, e poi del 14 dicembre, dove finirà squalificato per rottura prolungata.

Da lì, sette mesi e mezzo senza vedere la pista per un grave infortunio.

Il 26 luglio il rientro a Treviso, in cui giunse sesto in 1.16.2, poi, dopo tre settimane, il ritorno alla vittoria a Cesena, in 1.13.8.

Dodici giorni dopo un nulla di fatto ancora al Savio e poi la grande escalation sulla via del trionfo: il 18 settembre una facile vittoria milanese in 1.13.4!