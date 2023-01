Trotto, G.P. “Vittoria” 2023: bis di Marco Stefani

L’ippodromo di Bologna “Arcoveggio” ha inaugurato la Stagione 2023 dei Gran Premi di Trotto in Italia: il 6 gennaio 2023 si è disputato il “Vittoria“; ha trionfato lo stesso driver del 2022.

Il binomio vincitore

Ad aggiudicarsi il primo Gran Premio di Trotto, in Italia, del 2023, sono stati Marco Stefani e Becoming (vittoria numero 1 in un Gran Premio: benvenuto tra i cavalli “Classici“) che, ad hanno completato la fatica assegnata, 2.460 Metri, in 1.15.5 (t/km).

La triade che sorride

PROPRIETARIO di Becoming: Alessandro Maestri

ALLENATORE di Becoming: Mauro Baroncini

DRIVER di Becoming: Marco Stefani

Genealogia e Prestazioni di Becoming

La GENEALOGIA di Becoming

Le PRESTAZIONI di Becoming

Il Gran Premio “Vittoria” 2023

Gruppo 3, partenza con Nastri (2.460 ✓ 2.480 Metri).

In pista cavalli indigeni di 5 anni ed oltre; ed esteri di 4 anni ed oltre.

Dotazione economica di 40.040,00 €uro.