Trotto, in pensione la “signora” Viscarda Jet

Quella di giovedì 8 dicembre 2022 per il Trotto italiano sarà una Giornata di Corse con un “addio alle piste” degno di nota: a Napoli, per l’ ultima fatica in carriera per Viscarda Jet.

Il futuro sarà di fattrice

L’elegante baia sarà impegnata nell’onorevole ruolo di mamma che, siamo certi, la figlia di Pine Cip di proprietà di Remigio De Fenza, svolgerà al meglio.

Qualche breve cenno della carriera in pista di Viscarda Jet

È stata una vincitrice e piazzata Classica (in corse di Gruppo 1).

Viscarda Jet una Trottatrice italiana che, per longevità agonistica e bellezza, verrà ricordata per anni, forse decenni.

Un addio alle piste in grande stile

Da quanto si apprende, Ippodromi Partenopei dedicherà alla talentuosa “anziana” un giro d‘onore per salutarla da applausi: un Grazie per quanto è riuscita a far vivere agli appassionati di Ippica.

