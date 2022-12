Trotto, Roberto Toniatti presidente A.N.A.C.T.

L’A.N.A.C.T. (Associazione Nazionale Allevatori Cavallo Trottatore) ha un nuovo presidente: Roberto Toniatti.

L’Assemblea Elettiva, svoltasi sabato 3 dicembre 2022, ha indicato i vicepresidenti nelle persone di Jacopo Brischetto e Francesco Morozzi.

Eletti di maggioranza

1. Valter Ferrero

2. Enrico Tuci

3. Doriani Dalla Libera

4. Ferdinando Pisacane

5. Sara Bruni

6. Ciro Cesarano

Eletti di minoranza

1. Letizia Mazzotti

2. Aimone Bisacchi

3. Claudio Moretti

4. Domenico Galdi

5. Domenico Bruno

6. Natale Lo Cicero

Il presidente Roberto Toniatti ringrazia

«Cari Allevatori,

si sono appena concluse le Elezioni della nostra Associazione con un esito chiaro e netto: il sottoscritto Presidente, due brillanti giovani Vice e un Consiglio Direttivo che trasversalmente rappresenta tutti, grandi e piccoli allevatori.

Ritengo questo risultato molto importante e stimolante.

Fino a poche settimane ero personalmente lontano dall’idea di candidarmi ma , per come si sono evolute le cose, ho ritenuto doveroso impegnarmi in prima persona.

Ringrazio tantissimo tutti quelli che mi hanno votato e ce la metterò tutta per non deludere nessuno , auspicando di far cambiare idea anche a chi non ci ha ritenuti idonei .

In ogni caso spero vivamente di poter riportare in Associazione un clima e uno spirito positivo per fare i passi giusti per ridare dignità, concretezza e centralità alla nostra Associazione.

Grazie».