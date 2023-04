Trotto, “Stelle di Primavera 2023”: grande successo

È in archivio una qualitativa edizione della kermesse ippica denominata “Le Stelle di Primavera” che, svoltasi presso l’ippodromo di “Albenga ✓ Trotto” (in terra di Liguria) il 5 aprile 2023, ha rappresentato una bellissima pagina di sport, beneficenza e solidarietà.

Le “Stelle di Primavera” – Ed. 2023

Nella Giornata di Corse al Trotto di mercoledì 5 aprile 2023, presso l’ippodromo di Albenga (inserita nella Programmazione dell’Ippica italiana contemporanea) si sono tenute ben tre dispute con in sulky gli amatori: la 1ª Batteria, la 2ª Batteria e la Finale.

La Batteria “B”: Premio di Primavera

In pista in Non Professionisti (senza l’uso della Frusta) in sulky a cavalli Trottatori di 5 anni ed oltre (Indigeni e di Ogni Paese).

Corsa sulla Distanza di 1.600 Metri con Dotazione Economica di 1.925,00 €uro.

IL PODIO:

1° Ultima di Mira ✓ Cesare Ercole (1.18.3 t/km)

2° Ultimo Three ✓ Giuseppe Pacileo

3° Hurra Bar ✓Gianluca Allione

La Batteria “A”: Premio di Primavera

In pista in Non Professionisti (senza l’uso della Frusta) in sulky a cavalli Trottatori di 5 anni ed oltre (Indigeni e di Ogni Paese).

Corsa sulla Distanza di 1.600 Metri con Dotazione Economica di 1.925,00 €uro.

IL PODIO:

1° Bomber Alter ✓ Giuseppe La Licata (1.17.9 t/km)

2° Ramon di Mira ✓ Federico Mastria

3° Briseide SL ✓ Alessandro Catalano

Premio “Finale” Stelle di Premio di Primavera

In pista in Non Professionisti (senza l’uso della Frusta) in sulky a cavalli Trottatori di 5 anni ed oltre (Indigeni e di Ogni Paese).

Corsa sulla Distanza di 1.600 Metri con Dotazione Economica di 4.400,00 €uro.

1° Bomber Alter ✓ Giuseppe La Licata (1.15.9 t/km)

2° Hurra Bar ✓ Gianluca Allione

3° Caipirinha Fi ✓ Cristian Forcellini

Beneficienza e Solidarietà protagoniste

Ogni partecipante ha devoluto 100 €uro (mediante l’Ippodromo) a favore del Progetto “Stelle X Amandola“.

A ben vedere, tratti distintivi e qualificanti di questi eventi sportivi sono, da sempre, la beneficienza e la solidarietà che, in un mix vincente, danno lustro e bellezza (ancor più) all’iniziativa che, ormai “storica”, rappresenta un punto fermo nell’agenda degli degli amatori e degli appassionati di Trotto.