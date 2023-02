Trotto, Suerte’s Cage in pensione

È notizia di venerdì 10 febbraio 2023 che, uno tra i cavalli Trottatori anziani più qualitativi in attività (in corsa) in Italia, il talentuoso Suerte’s Cage, ha guadagnato la meritata pensione.

La carriera di Suerte’S Cage in numeri

10 anni di battaglie in pista (debutto: 02/09/2013; ultima corsa: 08/06/2022).

Ben 42 vittorie in 131 corse disputate.

Portafoglio ricco: ammontano ad oltre 300 Mila €uro i premi al traguardo.

Degno di nota anche il record cronometrico: 1.10.7 (t/km).

Approfondimento sulla Carriera e la Genealogia di Suerte’s Cage

Il “Grazie” social della proprietaria, Ambra Piccini

«Mi sarebbe proprio piaciuto accompagnarti anche nel tuo ultimo ingresso in pista, aspettandoti come al solito lungo lo steccato trattenendo il fiato, ma… come si sa al destino non si comanda ed a un passo dalla realizzazione di questo sogno ci siamo dovuti fermare!

Ed allora, seppur idealmente, mi faccio una carrellata di alcuni momenti che abbiamo condiviso insieme in questi 12 anni (e 11 mesi di attesa) e non posso che dirti grazie per ogni singolo momento che è stato e per ogni singolo momento che verrà (…anche per quelli in cui ti dovremo mettere a dieta forzata)!

Un grazie enorme, anche da parte tua, a tutti coloro che ti hanno accompagnato in questo splendido viaggio prendendosi cura di te ogni giorno!

Che ci sia tanta SUERTE (‘S CAGE) per tutti».