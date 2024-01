Udinese-Lazio: dove vedere la partita in tv o diretta streaming, orario e formazioni

E’ in programma oggi, domenica 7 gennaio 2024 alle ore 15.00, la partita Udinese-Lazio. Il match, valido per la diciannovesima giornata del campionato di calcio di Serie A, si giocherà al Bluenergy Stadium di Udine. Dirigerà la gara il sig. Juan Luca Sacchi di Macerata, coadiuvato dagli assistenti Massara e Cortese. Quarto ufficiale il signor Monaldi di Macerata. Al VAR ci sarà Mazzoleni, AVAR Meraviglia.

Udinese-Lazio, dove vedere la partita in tv e in streaming

La partita Udinese-Lazio sarà trasmessa in esclusiva in diretta streaming da DAZN e sarà visibile per i suoi utenti anche sulle smart tv di ultima generazione compatibili con la app, e, sempre grazie all’applicazione, su tutti i televisori collegati al TIMVISION BOX, ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S) o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick.

Gli utenti abbonati sia a DAZN, sia a Sky, potranno seguire la partita sulla propria tv anche grazie alla app presente sul decoder Sky Q e attraverso il canale Zona DAZN (numero 214 della piattaforma Sky), attivabile insieme a tutti gli altri canali Zona DAZN pagando un costo aggiuntivo sul proprio abbonamento.

Come arrivano le due squadre al match

Dal 2015 in avanti l’Udinese ha mancato l’appuntamento con il gol in 12 delle 17 gare di Serie A contro la Lazio; nel periodo, in questa competizione, questa è la sfida in cui una squadra, quella bianconera, è rimasta a secco più volte contro la propria avversaria.

La Lazio ha vinto senza subire gol l’ultima trasferta di campionato (2-0 contro l’Empoli); l’ultima volta in cui i biancocelesti hanno vinto due gare esterne di fila e anche l’ultima in cui hanno collezionato due clean sheet consecutivi è stata tra maggio e giugno, proprio contro Empoli e Udinese.

Le probabili formazioni di Udinese-Lazio

UDINESE (3-5-1-1): Okoye; Ferreira, Perez, Kristensen; Ebosele, Lovric, Walace, Payero, Kamara; Pereyra; Lucca. All. Cioffi

LAZIO (4-3-3): Provedel; Lazzari, Patric, Gila, Marusic; Guendouzi, Rovella, Kamada; Felipe Anderson, Castellanos, Zaccagni. All. Sarri