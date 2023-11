Verso il derby Lazio-Roma, Sarri preoccupato per le condizioni di tre biancocelesti

Il tecnico della Lazio, Maurizio Sarri, è alle prese con un’incerta situazione in vista del derby della Capitale contro la Roma. Tre giocatori chiave della squadra biancoceleste sono infatti alle prese con infortuni, e le loro condizioni saranno valutate al rientro agli allenamenti. Zaccagni, Luis Alberto e Marusic sono i tre giocatori infortunati che preoccupano Sarri.

Verso Lazio-Roma: Sarri deve fare i conti con l’infermeria piena per il derby

Zaccagni ha riportato un trauma al ginocchio destro durante la partita contro il Feyenoord in Champions League. Gli esami clinici e strumentali non hanno rivelato lesioni strutturali, ma il giocatore è attualmente sotto terapie e le sue condizioni saranno valutate quotidianamente. Luis Alberto ha invece riportato un problema al flessore durante la stessa partita. Il giocatore sta seguendo una gestione differenziata con l’obiettivo di unirsi ai compagni per l’importante rifinitura del sabato. Il recupero è in corso, ma la sua partecipazione dipenderà dalle valutazioni finali.

La tegola di Marusic per il derby capitolino: chi potrebbe sostituirlo?

Infine, Marusic ha subito un duro colpo alla caviglia la scorsa settimana, costringendolo a rinunciare alla partita di Champions League. Marusic farà un ulteriore tentativo per assicurarsi di essere disponibile per il derby, nonostante il dolore e il gonfiore persistente. In caso di assenza di Zaccagni, Luis Alberto o Marusic, Sarri potrebbe affidarsi a Pedro come sostituto.

Come cambia fisionomia la Lazio con l’assenza di tre titolarissimi?

La Lazio è attualmente in decima posizione in Serie A, a un punto dalla Roma, e il derby della Capitale è una partita fondamentale per le ambizioni della squadra biancoceleste. A preoccupare maggiormente mister Sarri, in vista del derby, è l’assenza di Zaccagni. Quella che potrebbe scendere sull’erba dello stadio Olimpico, infatti, potrebbe rivelarsi una Lazio inedita ampiamente rivisitata. In un momento di difficoltà della squadra, la compagine biancoceleste dovrà affrontare il periodo anche in piena emergenza per gli infortuni.