Sprint24: i vantaggi della stampa online per le aziende

Aumentare il successo di un’azienda vuol dire anche elevare la visibilità del brand e la sua conoscenza presso utenti in target. Si tratta di un lavoro impegnativo, ricco di aspetti diversi da curare con attenzione, e comprende in molti casi la realizzazione di una campagna di comunicazione multicanale che includa materiali promozionali da stampare come brochure, volantini, pannelli rigidi e cartellina personalizzata.

Perché l’attività di marketing raggiunga i risultati preventivati, è essenziale che i prodotti siano di alta qualità e che la stampa sia curata secondo standard professionali. L’immagine di un brand merita i servizi migliori, per questo è importante usufruire di servizi di stampa online specializzati, come quelli offerti da Sprint24, che con più di 15 anni di esperienza nel settore assicura una lavorazione perfetta e un’adeguata personalizzazione di tutti i materiali.

Personalizzazione dei materiali su Sprint24

Personalizzare non vuol dire solo inserire il proprio brand, che deve sicuramente essere ben visibile, ma anche valutare ogni particolare in modo da creare un prodotto veramente unico, che rappresenti il valore dell’azienda che intende promuovere.

Formato, colori, tipo di carta e rifiniture, come plastificazione e lucidatura UV, sono elementi essenziali da prendere in considerazione. E con il suo Metodo Stampa Semplice®, Sprint24 permette di effettuare queste scelte e altre ancora in tutta semplicità e con pochi click.

In caso di cartellina personalizzata, oggetto utile per raccogliere documenti durante convegni o riunioni, sono per esempio disponibili alcuni template online, con modelli a una o due tasche e la possibilità di modificare i vari dettagli per ottenere il prodotto finale che soddisfi pienamente le proprie esigenze.

Stampare online: una scelta pratica e conveniente

Per un’azienda ottimizzare i costi è un aspetto fondamentale. Grazie ai servizi di stampa online è possibile ottenere prezzi molto convenienti, anche usufruendo di promozioni, buoni sconto e dei vantaggi offerti dalla Privilege Card, il programma fedeltà di Sprint24.

Sono disponibili pacchetti di acquisto predefiniti, che variano, tra l’altro, a secondo delle quantità e delle tempistiche di consegna, accanto alla possibilità di richiedere preventivi personalizzati.

Inoltre, effettuare tutto il processo di progettazione e di ordine direttamente sul sito dellatipografia online consente di risparmiare tempo ed energie, che possono essere investiti in maniera più produttiva. E per i più esigenti c’è il Servizio Business, che assicura le consegne entro 24h.

Il progetto grafico può essere realizzato in completa autonomia e allegato all’ordine, ma può anche essere richiesta la consulenza dello staff, via telefono, email o chat: un supporto concreto per risolvere dubbi o problemi di ogni tipo.

Servizi ad hoc per le aziende

Investire in pubblicità e comunicazione è una leva imprescindibile per farsi spazio fra la concorrenza e incrementare il proprio business. I mezzi utilizzati per diffondere l’immagine del brand devono, però, essere all’altezza della missione: questo compito può essere gestito solo tramite servizi ad hoc e tutta l’esperienza di un’azienda che sa come coniugare alti standard di qualità a tariffe convenienti.