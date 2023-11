Star internazionali e vitiligine, quando una malattia diventa un punto di forza

Un tempo considerata una vergogna da nascondere, oggi la vitiligine è esibita con fierezza e serenità come un plus di bellezza anche dalle star internazionali. Questa malattia della pelle causa un grave disagio fisico e psicologico e a lungo è stata vista come un difetto da tenere segreto. Oggi i canoni di bellezza sono cambiati e la diversità viene valorizzata, accettata, apprezzata ed amata. Siete curiosi di sapere quali sono le star nostrane e internazionali che soffrono di vitiligine?

Le star internazionali con la vitiligine

La vitiligine è una malattia della pelle che colpisce indistintamente uomini e donne e si manifesta in modo diverso da persona a persona. Le macchie biancastre che testimoniano l’incapacità della pelle di produrre melanina possono comparire su mani, viso, labbra, arti e anche all’interno della bocca.

Non è una malattia contagiosa di tipo infettivo né è pericolosa per chi ne soffre. Purtroppo ad oggi non esistono cure per questa problematica, ma solo trattamenti e creme.

Tra le più famose star mondiali che hanno questa malattia della pelle spicca la modella Winnie Harlow, stella del body positivity. Dopo il successo ad America’s Next Top Model, ha iniziato una carriera nel mondo della moda, diventando la più richiesta dai brand più importanti del mondo.

Un’altra modella che ha normalizzato il problema della vitiligine è Amy Deanna, scelta come brand ambassador del marchio Cover Girl.

Anche l’ex star di Streghe, l’attrice Holly Marie Combs, soffre da tempo di questo disagio, ma in modo meno vistoso ed appariscente di Winnie, poiché le sue macchie sono concentrate esclusivamente sulle mani.

Pochi sanno che anche il famoso cantante Michael Jackson soffriva di questa malattia della pelle e ha sempre tentato di nasconderla (ecco perché usava sempre i guanti dentro e fuori dal palco e perché ha subito numerosi interventi per schiarire la pelle). La star la viveva come una vergogna e come una colpa. Si sentiva sbagliato, diverso e voleva essere come gli altri (ovvero senza macchie).

Vip italiani con le macchie di vitiligine

L’attrice di origine polacca naturalizzata italiana Kasia Smutniak è da sempre affetta da vitiligine, ma lo ha dichiarato e mostrato senza problemi solo pochi anni fa.

Le sue macchie si trovano su mani, piedi e gomiti. A lungo ha usato make up e filtri per coprirle, ma oggi ci convive serenamente e mostra ai suoi follower come “l’essere diversi”è un pregio e un valore da coltivare.

Tra i vip italiani con le macchie distintive di questa malattia c’è anche Luca Onestini. L’influencer e speaker radiofonico ha le macchie sulle gambe e le mostra con fierezza ai fan su Instagram e anche durante la sua permanenza nella Casa del Grande Fratello.