‘Star Wars’ all’Oasi Park di Roma, il saggio di Andrea Guglielmino sulla celebre saga

‘Star Wars’, Martedì 27 settembre a partire dalle ore 16:30 al parco dei divertimenti Oasi Park di Roma (Via Tarquinio Collatino 56/58) si terrà un evento speciale dedicato al mondo di Star Wars. Tra giostre, musica, spettacoli ed espositori, con un contest di Cosplayer, il giornalista, fumettista e scrittore Andrea Guglielmino presenterà l’edizione estesa del suo saggio ‘Star Wars – Il mito dai mille volti’ edito da Golem Libri (inizio presentazione ore 17:30).

Star Wars, nuova edizione estesa

Il testo, pubblicato per la prima volta nel 2018 e andato ormai esaurito grazie all’apprezzamento dei fan, presenta un’analisi antropologica del mito creato da George Lucas, con una prospettiva a 360° su tutte le sue iterazioni, dai film ai fumetti, ai videogiochi e alle serie tv.

La nuova edizione, uscita questa estate, presenta una prefazione aggiuntiva di Lorenzo Fantoni di n3rdcore.it (in aggiunta a quella di Oscar Cosulich) e le bellissime illustrazioni di Mauro “Manthomex” Antonini, Sudario Brando, Oscar Celestini, Fabrizio “Fumettista Esplosivo” De Fabritiis e Mirko Fascella, oltre a innesti e modifiche sostanziali e una parte totalmente inedita dedicata alla conclusione della terza trilogia e all’approdo della saga su Disney +.

Andrea Guglielmino ed il saggio

Dice l’autore: “Quando ho dato alle stampe Star Wars: il mito dai mille volti, esattamente quattro anni fa, sapevo che avrei dovuto, o più propriamente voluto, tornare nella Galassia Lontana Lontana per chiudere la trattazione. La trilogia sequel non era ancora completata ed eravamo a ridosso di Solo, che ancora non si era rivelato l’insuccesso epocale che avrebbe portato a un totale cambio di rotta per la saga.

Immaginavo che avrei scritto magari un altro libro per concentrarmi sui nuovi capitoli a integrazione del primo, ma non avrei mai immaginato che la direzione intrapresa dalla saga avrebbe condizionato in maniera così radicale anche il pregresso.

Questo ha portato all’idea di realizzare un’edizione estesa che non proseguisse semplicemente il percorso lasciato in sospeso a suo tempo ma lo integrasse e lo aggiornasse, rendendolo fruibile anche per i nuovi lettori.

La parte nuova, però, è talmente consistente che si può parlare di un nuovo saggio, in cui ho potuto includere non solo la trattazione de L’Ascesa di Skywalker, ultimo capitolo della nuova trilogia, ma anche quella delle serie passate su Disney+, The MandalorianThe Book of Boba Fett, importantissime per comprendere i nuovi meccanismi di fruizione del franchise …Mi interessava capire certi meccanismi del Mito e ora ci sono tutti gli elementi per farlo al meglio”.

Oltre all’autore saranno presenti Luca Ruocco (critico e scrittore, Ingenere Cinema), Paolo Gaudio (regista e critico, IngenereCinema), Michel Emi Maritato (giornalista e scrittore) Marta Zoe Poretti (critica cinematografica, La Scimmia Pensa e Cinematografo RaiUno).



Ringraziamenti speciali:

Francesca Piggianelli, Presidente di Romarteventi e responsabile comunicazione

Danilo Melandri di Oasi Park ed Alessandro Scarnecchia