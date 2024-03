Strage Mosca, oltre 90 i morti: arrestate 11 persone | Tra le vittime anche tre bambini

Secondo i servizi di sicurezza russi, i terroristi avevano “contatti” in Ucraina, ma il Paese ha respinto ogni accusa.

Il presidente russo, Vladimir Putin, non ha ancora commentato pubblicamente l’attentato.

Strage Mosca, oltre 90 le vittime

Sono 11 le persone arrestate – compresi tutti e quattro gli assalitori, originari del Tagikistan – per l’attacco mortale avvenuto nella serata di venerdì, 22 marzo, nella sala concerti Crocus City Hall, nel sobborgo settentrionale di Krasnogorsk, a Mosca.

Il numero delle vittime è salito a 93, tra cui tre bambini, ma il bilancio è destinato drammaticamente a salire. Gli aggressori, vestiti con uniformi mimetiche, hanno fatto irruzione nell’edificio, hanno aperto il fuoco e hanno lanciato una granata o una bomba incendiaria.

Il fuoco si è diffuso rapidamente nella sala concerti Crocus City, mentre il fumo ha riempito l’edificio e i presenti si sono precipitati verso le uscite di emergenza. Alexei, un produttore musicale sopravvissuto all’attentato, ha raccontato di aver sentito degli spari prima dell’inizio del concerto.

Mentre le persone tentavano di fuggire verso le uscite di emergenza, “c’è stata una terribile calca” con gli spettatori che si arrampicavano l’uno sulla testa dell’altro per uscire, ha raccontato uno dei superstiti.

Il ministro della Sanità russo Mikhail Murashko ha detto che 115 persone, tra cui cinque bambini, sono ricoverate in ospedale. Dei 110 pazienti adulti, 60 sono in gravi condizioni.

Le autorità hanno fatto sapere che è stata avviata un’indagine “terroristica” e che il presidente Vladimir Putin riceve aggiornamenti “costanti”. Poco dopo la mezzanotte, il ministero delle emergenze ha detto che l’incendio era stato domato. Andrey Vorobyov, governatore della regione di Mosca, ha poi affermato che le fiamme erano state “in gran parte eliminate” e che i soccorritori erano riusciti ad entrare nell’auditorium.

La reazione di Putin

Putin – che secondo il Cremlino è stato informato dell’attentato “entro i primi minuti” – ha augurato una pronta guarigione ai feriti, ma non ha ancora commentato pubblicamente l’attacco.

La portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, ha affermato che si è trattato di un “sanguinoso attacco terroristico. L’intera comunità internazionale deve condannare questo crimine odioso”.

Gli Stati Uniti hanno definito “terribile” l’attentato al Crocus, affermando che per il momento non sono emersi legami con l’Ucraina. La presidenza ucraina ha affermato di non avere “niente a che fare” con l’attacco, mentre i suoi servizi segreti militari hanno definito l’incidente una “provocazione” russa e hanno accusato i servizi speciali di Mosca di aver organizzato l’attentato.