Strisce blu a Roma, aumenti in arrivo: “Fino a 3 euro all’ora in centro”

Roma. E’ l’evento che tutti temevano. Gli automobilisti della Capitale hanno fatto di tutto per scongiurare l’evento: anatemi, preghiere, invocazioni più o meno religiose, ma nulla. Nessun santo al Campidoglio le ha ascoltate. La notizia arriva, ormai, ineluttabile: tra qualche tempo i parcheggi gratuiti spariranno definitivamente e le strisce blu in centro costeranno fino a 3 euro ogni ora. Nulla di nuovo, in ogni caso. Di fatto, la sciagura era stata annunciata più volte sia l’assessore capitolino ai Trasporti, Eugenio Patanè, sia dal sindaco di Roma, Roberto Gualtieri. Di certo non si tratta di una misura che verrà attuata nell’immediato, ma nei prossimi anni.

Leggi anche: Roma, disastro trasporto pubblico: linea A chiusa la sera fino al 2023

Roma, stop strisce bianche nel centro e tariffe in rialzo

La conferma dell’evento è arrivata proprio nella giornata di ieri, in quanto è stato votato e approvato un maxi emendamento di maggioranza per il Pums, Piano urbano della mobilità sostenibile. La manovra ha lasciato intatta (così come era stata pensata e stilata dall’amministrazione Raggi) la parte che riguarda proprio la sosta tariffata a Roma. “Necessario e opportuno articolare le tariffe in maniera progressiva rispetto alla distanza dal centro Città. Lo stesso PGTU (Piano Generale del Traffico Urbano) consente l’applicazione di tariffe orarie fino a un massimo di 3.00 euro”, questo quello che si legge in un paragrafo del Pums. Inoltre, poi, come si legge successivamente, è prevista anche l’eliminazione definitiva delle strisce bianche gratuite nel centro cittadino.