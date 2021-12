Supermercati e negozi aperti o chiusi a Natale e Santo Stefano? Orari e info 25 e 26 dicembre 2021

E’ finalmente arrivato il giorno del Natale, quello magico per grandi e piccini da trascorrere in famiglia seppur il periodo, per via della pandemia, non sia ancora dei migliori. Una giornata tra cibo, film natalizi e relax per tutti. O quasi. Perché c’è chi, invece, dovrà lavorare anche oggi e domani, giorno di Santo Stefano.

Supermercati aperti a Natale e a Santo Stefano in Italia? Gli orari

Alcuni supermercati saranno aperti anche oggi e domani, giorni di festa e alcuni, tra l’altro, hanno a disposizione i tamponi per il Covid, ora che la corsa ai test per le festività non si può dire ancora finita. Tutta la catena Esselunga sarà, però, chiusa sia oggi che domani, mentre alcuni punti vendita Carrefour saranno aperti oggi (in mattinata), mentre il 26 dicembre potrebbero stare con la saracinesca alzata fino alla sera.

Supermercati aperti oggi 25 dicembre a Roma e nel Lazio?

Il Pam è chiuso a Natale su tutta Italia, mentre il giorno di Santo Stefano qualche centro potrebbe essere aperto dalle 9 alle 20 o con orario ridotto dalle 9 alle 12. Per il gruppo Conad, invece, ogni punto vendita a livello territoriale è autonomo e potrà decidere di conseguenza se aprire o meno durante le festività. Tutti i centri Coop oggi, 25 dicembre, saranno chiusi, mentre a Santo Stefano saranno aperte alcune Ipercoop in Lombardia e diversi piccoli supermercati nella Capitale. Lidl resterà chiuso a Natale, ma in ogni caso è sempre bene consultare il sito ufficiale delle varie catene per capire se il supermercato più vicino a voi sarà aperto o chiuso.