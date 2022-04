Tra qualche mese, le caldaie verranno totalmente spente. L’arrivo della bella stagione ci consentirà di poter aprire le finestre e non soffrire il freddo, ma è in questo momento che ti devi interessare a curare la caldaia.

Di cos’ha bisogno? Nel Supporto tecnico caldaie rientrano le manutenzioni o interventi che sono utilissimi per riuscire a pulirle e a ottimizzare le prestazioni che rappresentano la funzionalità di questi impianti. Siccome ora sicuramente sono piene di fuliggini e polveri, si deve pensare a fare un lavoro che interessi direttamente la pulizia, ma approfondita.

Tramite dei dispositivi e attrezzature altamente professionali si possono fare dei lavaggi approfonditi direttamente nelle canne fumarie e negli sbocchi o collegamenti di queste condutture. Quest’ultime sono le parti più difficili da raggiungere e le più sporche. Occorre quindi arrivare in questi punti con alcune attrezzature che sono state studiate per svolgere una pulizia approfondita.

I tecnici caldaisti si sono adeguati a questo tipo di intervento e proprio durante lo spegnimento per la pausa estiva, le caldaie dovrebbero venire pulite in modo approfondito.

La caldaia non si accende, non riscalda o si blocca, hai bisogno di un supporto

Un supporto tecnico sulle caldaie viene richiesto principalmente quando si parla di un problema che riguarda eventuali problemi di accensione. Per esempio la fiamma pilota non riesce ad accendersi rapidamente oppure non mantiene la sua forma originale, questo limita la combustione e lo sviluppo del calore. Allo stesso modo quando poi la caldaia non tende a riscaldare, diventa un dispositivo di riscaldamento che non è assolutamente utile. Si deve scoprire per quale motivo la caldaia non riscalda.

Un controllo che deve essere fatto sempre da un caldaista che usa poi dei dispositivi per capire il rendimento termico e magari iniziare ad individuare quale sia il problema che la caldaia sta avendo.

Infine il tecnico viene richiesto direttamente quando la caldaia si blocca perché qui è alta la probabilità di non poterla più accendere se prima non sia controllata e riparata da parte di un tecnico. Infatti è grazie al supporto di questo professionista che si identificano poi le cause del blocco e quindi si riesce ad avere una riparazione o una manutenzione utili all’accensione.

Lo sblocco poi avviene con la digitazione di un codice che è noto esclusivamente ai tecnici.

Installazioni, manutenzioni e revisioni alla caldaia

Gli interventi che riguarda le installazioni, manutenzioni e revisioni, hanno un valore legale, nel senso che si rilasciano poi delle documentazioni che certifichino che sono state fatti degli interventi che riescono a far rientrare la caldaia nelle normative in vigore. Infatti esse devono avere una forte riduzione dei consumi e basse emissioni.

Ecco perché ci sono degli interventi tecnici che assolutamente devono rispettare delle richieste che sono di legge. Per esempio i fumi combusti devono rispettare una certa produzione di anidride carbonica e perfino una quantità di tossine.

Insomma ci sono delle richieste che solo un tecnico caldaista può rispettare ed è per questo che diventa necessario avere un professionista di fiducia per riuscire a ripristinare le funzionalità originarie della caldaia.