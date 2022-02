Tabacchi, le sigarette aumentano di prezzo: il listino aggiornato

Tabacchi, le sigarette aumentano di prezzo, brutte notizie per i fumatori. Come per molte altre materie prime anche il tabacco è interessato recentemente da aumenti che, di conseguenza, hanno fatto lievitare i prezzi dei pacchetti nella vendita al dettaglio. Ma di quanto? Ecco il listino aggiornato.

Le sigarette aumentano di prezzo, il listino aggiornato

L’attività di controllo sulla produzione, distribuzione e vendita dei tabacchi lavorati, dei prodotti liquidi da inalazione, nonché degli accessori al consumo dei tabacchi da fumo, è svolta da ADM (l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli) che ha funzioni di vigilanza e controllo della riscossione e del versamento, sia delle accise gravanti sui tabacchi lavorati, che dell’imposta di consumo sui prodotti liquidi da inalazione (sigarette elettroniche) e sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (cartine, cartine arrotolate senza tabacco e filtri utilizzati per arrotolare sigarette). Di seguito il prezzo aggiornato dei pacchetti il cui prezzo ha subito una variazione a partire dal 14 febbraio 2022. A darne comunicazione è stata l’ADM nei giorni scorsi. L’elenco è suscettibile di ulteriori variazioni che potrebbero essere comunicate in seguito.

Clicca qui per conoscere il listino aggiornato delle sigarette