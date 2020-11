Tamponi a Roma: dove farli, drive-in, farmacie. Ecco cosa fare, come e i costi

Drive in, farmacie, strutture autorizzate private. Ecco come fare test rapidi, sierologici e tamponi molecolari nel Lazio.

Dopo l’accordo tra Regione e FederFarma, al via i test antigenici rapidi e sierologici nelle farmacie del Lazio. Sul sito salutelazio.it è possibile consultare l’elenco delle prime farmacie che eseguono i tamponi. Il prezzo massimo per il sierologico è di 20,00 euro; 22,00 per i test antigenici rapidi. Si consiglia di contattare la farmacia prima di recarsi per sottoporsi al test. Tutte le info su: https://www.salutelazio.it/elenco-farmacie-che-eseguono…

Roma, tamponi e drive in: ecco come fare

Ci sono tanti drive-in nella Capitale per effettuare il tampone. Bisogna avere con sé la ricetta dematerializzata e la tessera sanitaria. Per evitare le lunghe attese, bisogna prenotarsi o attraverso la piattaforma regionale “Prenota-Drive” all’indirizzo https://prenota-drive.regione.lazio.it, o dall’App.

A questo link l’elenco con tutti i drive in attivi.

Roma, test rapidi e strutture private autorizzate: l’elenco

E’ possibile anche fare il tampone rapido in una delle strutture private autorizzate al costo di 22 euro. In caso di positività si potrà eseguire nella stessa struttura il tampone molecolare. Si consiglia di contattare la struttura prima di recarsi a fare il test.

A questo link l’elenco di tutte le strutture abilitate all’effettuazione dei test antigenici rapidi per COVID- 19 secondo l’accordo tra Regione Lazio e le associazioni di categoria.