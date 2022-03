Taser per Polizia e Carabinieri dal 14 marzo 2022: come funziona la pistola elettrica

Presto, esattamente lunedì 14 marzo, per Polizia, Carabinieri e Guardia di Finanza arriveranno le pistole elettriche. E questo accadrà prima in 18 città italiane, poi da maggio i taser verranno distribuiti su tutto il territorio nazionale.

Pistola elettrica per Polizia e Carabinieri

Questa estate il governo ha acquistato ben 4.482 pistole elettriche, che presto verranno distribuite, a partire dal prossimo 14 marzo, su tutto il territorio italiano. Per la “felicità” della Lega, soprattutto, che ha sempre accelerato su questi apparecchi, che ora saranno in dotazione alle forze dell’ordine. Il Viminale ha dato l’ok e la ministra dell’interno, Luciana Lamorgese, ha dichiarato: “L’utilizzazione, a partire dal prossimo 14 marzo, dell’arma ad impulsi elettrici da parte degli operatori della Polizia di Stato, dell’Arma dei Carabinieri e della Guardia di finanza, in diciotto città italiane, costituisce un passo importante per ridurre i rischi per l’incolumità del personale impegnato nelle attività di prevenzione e controllo del territorio”. “L’operatività del nuovo strumento – ha aggiunto la titolare del Viminale – segue uno specifico periodo di sperimentazione e un ciclo di formazione degli operatori in grado di garantire che la sua utilizzazione avvenga nel rispetto delle condizioni di sicurezza tenuto conto dei soggetti coinvolti e del contesto ambientale”.

I taser dal 14 marzo 2022

La distribuzione delle armi a impulso elettrico prenderà il via il 14 marzo e si concluderà entro lo stesso mese. Saranno destinate, spiega il Viminale, ai servizi di prevenzione generale e pronto intervento nelle 14 Città metropolitane e nei capoluoghi di provincia di Caserta, Brindisi, Reggio Emilia e Padova, secondo uno specifico cronoprogramma che si concluderà a fine marzo.

Le parole di Matteo Salvini

Esulta Matteo Salvini, leader della Lega, che da anni chiede l’introduzione delle pistole elettriche per tutelare le forze dell’ordine. “Tra pochi giorni, in 18 città italiane le Forze dell’Ordine avranno il taser. È un’ottima notizia, fortemente voluta dalla Lega fin dai tempi del mio impegno al Viminale. È per risultati concreti come questo che siamo al governo” – ha pubblicato sui social, con tanto di foto che lo ritrae al fianco di un agente di Polizia che impugna la pistola a impulsi elettrici.